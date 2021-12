Sardegna: Tecnocasic, da Regione misure dedicate a lavoratori che dovranno seguire la fermata degli impianti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fermata interessa un contingente di lavoratori nei confronti dei quali si è ritenuto opportuno programmare una serie integrata di misure di politiche del lavoro, funzionali a ridurre quanto possibile le situazioni di disagio cui gli stessi sarebbero soggetti in una situazione di arresto degli impianti. "Si tratta di una misura finalizzata a ridurre al minimo i contraccolpi della crisi, evitando licenziamenti, e a trovare soluzioni alternative per i lavoratori favorendone la riqualificazione", ha spiegato l'Assessore del Lavoro Alessandra Zedda. Per alcuni dei lavoratori, quelli prossimi alla pensione, è infatti prevista la possibile attivazione di accompagnamento alla cessazione volontaria dell'attività lavorativa, per altri sarà possibile attivare la procedura di distacco e di impiego presso gli Enti territoriali. Tutti i lavoratori interessati dal programma, in modo specifico coloro che intendano interrompere volontariamente il rapporto di lavoro, saranno interessati dagli specifici percorsi di presa in carico e orientamento previsti dal sistema regionale dei Servizi per l'impiego, la cui responsabilità tecnico gestionale è attribuita all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). (Rsc)