Campania: Iovino (M5s), crisi imprese, invertire tendenza per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "La Campania sta affrontando vertenze sempre più gravi, che rischiano di essere all'origine di un dramma sociale. Prevenire tutto questo deve essere una priorità assoluta. Dobbiamo farci carico del grido d'appello che sindacati e lavoratori stanno lanciando in queste ore. Dal caso Whirlpool alla cassa integrazione annunciata da Leonardo, passando per decine e decine di altre vertenze e per gli effetti devastanti sull'indotto, la nostra regione oggi è una polveriera pronta a deflagrare. I segnali positivi di incremento del pil a livello nazionale non devono farci sedere sugli allori. Servono provvedimenti per impedire l'uscita dal mondo del lavoro di decine di migliaia di cittadini nella sola Campania, con il rischio di ridurre in povertà altrettante famiglie". Lo ha dichiaratp il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino, nel giorno dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali, che ha visto la partecipazione alla manifestazione di Roma oltre 5mila lavoratori da tutta la Campania. (segue) (Ren)