Torino: Confesercenti, apprezziamo rassicurazioni prefetto su manifestazione no Green pass

- Accogliamo con favore la rassicurazione del Prefetto, che viene incontro alle nostre richieste di individuare una collocazione più idonea per la manifestazione e che dimostrano come le nostre preoccupazioni non fossero infondate. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Confesercenti Torino Giancarlo Banchieri, a seguito delle dichiarazioni del Prefetto di Torino sulla protesta dei no Green Pass prevista per sabato. "Speriamo, dunque, che nella giornata di sabato ai torinesi sarà garantita la possibilità di svolgere tranquillamente le proprie attività e che tutto potrà svolgersi in maniera pacifica", ha concluso.(Rpi)