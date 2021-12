Sardegna: al via campagna vaccinazione anti Covid rivolta ai nati dal 2010 al 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di vaccinazione anti-Covid in Sardegna continua a registrare un trend in crescita. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79 per cento (contro una media nazionale del 77,6 per cento). Spingono le terze dosi, che hanno superato le 300 mila somministrazioni, ma si registra un aumento anche sulle prime dosi e quindi del numero complessivo dei vaccinati. Il quadro epidemiologico dell'Isola, come riportato dal monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana dall'8 a 14, mostra un aumento del numero dei casi del 17,7 per cento, in linea con la media nazionale (17,8 per cento), ma con una variazione meno sensibile rispetto alla metà delle regioni italiane dove si registrano incrementi compresi tra il 20,5 per cento (Calabria) e il 94,8 per cento (Basilicata). In Sardegna il numero delle persone attualmente positive per 100 mila abitanti è di 210, terzo dato migliore in Italia (dopo Molise e Puglia) e nettamente inferiore rispetto alla media nazionale (che si assesta a 499). Sardegna, Puglia e Molise, sono le uniche regioni italiane a mantenere il colore arancione nella mappa dell'Ecdc, l'agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie, che mostra un'Italia in rosso e rosso scuro per l'incidenza del numero dei casi, colorazione che prevale anche nel resto del continente. Restano sotto soglia gli indici d'occupazione dei posti letto Covid in area medica, al 7 per cento (12 per cento il dato nazionale), e in terapia intensiva al 3 per cento (contro il 10 per cento nazionale, dato Agenas al 16 dicembre). (Rsc)