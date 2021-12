Sciopero: Cgil-Uil, adesioni alte con medie dell'85 per cento in molte realtà e settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore dell'agroindustria - prosegue la nota - adesioni dell'85 per cento alla Parmareggio di Modena e alla Levoni di Mantova, del 100 per cento a La Doria di Salerno e nello stabilimento Conserve Italia di Ravenna. E ancora, 91 per cento alla Pastificio Granoro di Bari, 87 per cento alla Sammontana di Firenze e 85 per cento alla Heinz di Latina. Nella gomma plastica si va dall'85 per cento della Michelin Italia all'oltre 90 per cento della Pirelli di Settimo Torinese; nel tessile dal 80 per cento della Fila di Firenze al 70 per cento de La Perla Manifacturing. Alla centrale Enel di Civitavecchia adesione al 60 per cento, come all'Acea di Roma. Numeri significativi anche nel settore edile, con punte del 100 per cento in molte realtà, tra cui la IBL di Alessandria (settore legno), l'Edilcoop di Bologna, la Baraclit di Arezzo e la Ferretto di Rimini. Nei settori del commercio e dei servizi adesione tra il 60 e l'80 per cento, con punte del 90. Alla Coop adesione media del 60 per cento, con punte dell'80; dal 50 al 70 per cento lla Carrefour; del 40 per cento Zara e del 45 per cento nei fast food Mc Donald. Sono state registrate adesioni alte anche tra i lavoratori somministrati: ha incrociato le braccia il 75 per cento di quelli della Fincantieri di Marghera, il 90 per cento di quelli della Effer di Taranto e il 100 per cento di quelli del Porto di Genova. Per i somministrati delle Prefetture, delle Questure e dell'Easo partecipazione media al 60 per cento, con punte al 90 per cento e chiusura degli sportelli. Grande partecipazione nelle piazze anche da parte dei navigator e delle pensionate e dei pensionati. (Com)