Piemonte: a Santena un polo formativo della scuola della Pa, firmato protocollo intesa

19 luglio 2021

- A poche settimane dalla proposta avanzata dalla Regione Piemonte arriva l'intesa sulla presenza di una Scuola nazionale di amministrazione in Piemonte. La sede che ospiterà la Sna sarà il Complesso cavouriano di Santena. Oggi è arrivata la firma da parte del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e degli altri attori interessati dall'intesa. Il nuovo polo formativo Sna - si legge in una nota stampa della Regione - permetterà di attivare programmi di formazione in raccordo con gli enti territoriali e con specifico riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e potrebbe diventare un vero “Campus Cavour”, sviluppando collaborazioni con le Università locali, a partire dall’ateneo di Torino e dal Politecnico. (segue) (Rpi)