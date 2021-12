Università: Cioffi (M5s), interrogazione a ministro Messa su incarichi a figli De Luca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cioffi ha aggiunto: "L'altro concorrente sembra essersi dissolto nel nulla: giorno 18 novembre c'è il 23 non c'è più. Roberto De Luca quindi ottiene l'incarico, lo fa con il punteggio più basso tra tutti i candidati in concorsi analoghi. Qualche mese fa, il 5 ottobre 2021, anche Piero, l'altro figlio del governatore, è diventato professore universitario associato di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Cassino". Quindi Cioffi ha concluso: "Credo sia lecito invocare le norme di trasparenza e di non discriminazione e chiedere al ministro quali strumenti intenda utilizzare per inserire delle metodologie di selezione che prevedano la competizione tra i candidati. L'ho chiesto a nome di tutti i salernitani e di tutti coloro che con enorme fatica cercano di realizzare i propri sogni e raggiungere i propri obiettivi". (Ren)