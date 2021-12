Covid: isolato il primo caso di variante Omicron in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori del Cast dell'Università di Chieti, diretti dal professor Liborio Stuppia, hanno sequenziato il primo caso di variante Omicron in Abruzzo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Salute. Il tampone è di un 52enne della provincia di Chieti, che potrebbe aver contratto il virus in occasione di una manifestazione pubblica a cui ha partecipato fuori regione. L'uomo non presenta sintomi di rilievo ed è in isolamento domiciliare. Il Siesp della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha già attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria e avviato il tracciamento dei contatti del positivo. (Gru)