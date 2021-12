Torino: Radicali e + Europa raccolgono oltre 300 firme per istituire il sindaco della movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Lista Civica Silvio Viale ha depositato in Consiglio comunale la delibera popolare per l'istituzione del sindaco della notte, la stessa delibera firmata da oltre 300 cittadini torinesi. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione alle problematiche legate alla movida. Domani, i Radicali e + Europa presenteranno l'iniziativa all'interno della sede dell'associazione radicale Adelaide Aglietta di via San Dalmazzo. (Rpi)