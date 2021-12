Campania: Ciarambino (M5s), con emendamenti rilanciamo la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Con i nostri emendamenti chiederemo innanzitutto di ridurre i fitti passivi, per i quali la Regione spende decine milioni di euro all'anno, valorizzando al contempo il patrimonio immobiliare regionale, delle Asl e delle aziende ospedaliere, e recuperando così cospicue risorse da investire in servizi ai cittadini. Se si propongono maggiori tasse che andranno a gravare sul reddito medio delle famiglie, un sacrificio lo di deve chiedere anzitutto a chi percepisce tra gli stipendi più alti pagati dalla Regione. Per questo proponiamo un taglio del 20 per cento delle indennità per i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, con un risparmio per le casse regionali di un milione di euro l'anno. Proporremo, inoltre, di mitigare l'impatto fiscale, chiedendo di applicare l'aliquota più bassa più bassa anche ai redditi fino a 55mila euro in presenza di famiglie numerose e con a carico disabili e figli minori di sei anni, introducendo inoltre il Fattore Famiglia come quoziente integrativo dell'Isee, così che genitori separati, famiglie numerose o con figli disabili possano usufruire di indicatori ulteriori per l'accesso ai benefici regionali". Infine ha concluso: "Provvedimenti che coniugano la tutela delle famiglie della Campania con un recupero di nuove risorse attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica, così da accompagnare la ripresa economica senza incidere sulle fasce più deboli o sul ceto medio, che rappresenta l'ossatura della nostra società". (Ren)