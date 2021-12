Sardegna: assessore Chessa, "finanziare centri commerciali naturali per rivitalizzare centri urbani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stanziamento iniziale di un milione di euro, integrato fino a 1.086.157,17, individuando 35 beneficiari per un contributo massimo per Ccn di 40mila euro: Gennargentu di Desulo; Corso Garibaldi di Nuoro; Live di San Teodoro; Villasor; Apice di Guspini; Vrores di Fonni; Torregrande; Welcome To di Sant'Antioco; I Love Sorso; S'Arrocca di Sarroch; Cavour di Sassari; Consorzio Sassari Inn Centro; Acipag Go di Gonnesa; Stelle del Centro di Sassari; Ozieri; Cuglieri; Nurachi; Gadoni; Dolianova; Sant'Anna Arresi; Tonara; Ollolai; Teti; Corso Vittorio Emanuele di Cagliari; Carbonia Produce; Meana Sardo; Oliena; Consorzio Fieristico Sulcitano di Carbonia; Atzara; Pula; Consorzio Centro Storico di Cagliari; Calasetta; Strada Facendo di Cagliari; Centro Storico di Alghero; Consorzio Arcobaleno di Carloforte. "Abbiamo anche deciso di realizzare uno sportello di supporto per i prossimi bandi, con l'obiettivo di ridurre al massimo gli errori nella formulazione delle domande di contributo. E' massimo interesse della Regione distribuire completamente le risorse disponibili, così da poter aiutare concretamente il tessuto produttivo isolano e non disperdere le energie", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. L'assessore Chessa ha incontrato anche i rappresentanti dei Centri commerciali naturali per discutere sul loro ruolo promozionale ed economico. (Rsc)