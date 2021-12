Torino: 3 milioni di euro per trasformare due quartieri in isole green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha approvato un progetto da 3 milioni di euro per trasformare i quartieri di Basso San Donato e Borgo San Secondo in isole green. Le risorse sono arrivate dai fondi Pon Metro React Eu, con l'obiettivo di adattare gli spazi pubblici ai nuovi scenari climatici. Nello specifico - si legge in una nota stampa del Comune di Torino - si prevede di ridurre le superfici asfaltate e impermeabili, convertendole in infrastrutture verdi in grado di fornire ombreggiamento e raccogliere le acque piovane riducendo i flussi in rete ed eventuali allagamenti. (segue) (Rpi)