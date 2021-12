Piemonte: a Santena un polo formativo della scuola della Pa, firmato protocollo intesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha accolto l'intesa osservando il passato della Regione: "In Piemonte è nata l’Italia per opera di donne e uomini di questa terra che hanno creduto per primi nel nostro futuro come paese. Penso a Cavour, penso a Einaudi. Qui sono nati i padri dell’Italia e della nostra Repubblica, amministratori straordinari, e credo non possa esserci sede migliore di Santena per ospitare una scuola che punta a formare chi ci governerà domani. Il progetto, poi, sarà sostenuto con i fondi del Pnrr e questo è uno dei primi risultati concreti del lavoro sinergico che la Regione sta facendo insieme alle altre istituzioni del territorio, per attrarre e utilizzare al meglio i fondi che l’Europa sta mettendo a disposizione del nostro Paese". (segue) (Rpi)