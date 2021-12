Piemonte: Marsiaj (Unione Industriali), sciopero Cgil e Uil rappresenta mancanza responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parte la pandemia, oggi tra tutti i drammatici problemi comuni a imprese e lavoratori, di cui ragionare responsabilmente con il Governo, il più grave e urgente è quello del settore automobilistico. Agli attuali rincari delle materie prime e alla carenza di microchip si aggiunge l’eccessiva accelerazione verso l’elettrificazione che metterà in pericolo nel prossimo futuro migliaia di posti di lavoro, perché rischia di distruggere la nostra industria automotoristica. Ricordo che da sola essa rappresenta circa il 7 per cento del Pil nazionale. Il suo affossamento avrebbe ripercussioni devastanti su tutta l’economia italiana. La priorità, quindi, non sono le inutili contrapposizioni, ma un dialogo aperto e costruttivo con il nostro Governo allo scopo di dotare finalmente l’Italia di una politica industriale, di cui l’auto deve necessariamente costituire uno dei pilastri". (Rpi)