Vaccino: in Piemonte 29 mila 267 terze dosi, primi 469 bambini vaccinati

- In Piemonte oggi sono state somministrate 29 mila 267 dosi di vaccino Covid, la larga maggioranza delle 33 mila 840 complessive inoculate. Oggi è stata anche la giornata di debutto della campagna di vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. La Regione ha vaccinato 469 bambini, mentre sono oltre 20 mila 100 le pre-adesioni complessive fatte fino ad ora. Ad oggi il Piemonte ha utilizzato il 97,9 per cento delle dosi complessive. (Rpi)