Sardegna: Tecnocasic, da Regione misure dedicate a lavoratori che dovranno seguire la fermata degli impianti

- Approvati gli interventi straordinari in favore dei lavoratori dipendenti del Tecnocasic, direttamente coinvolti dalla sospensione dell'attività lavorativa a causa della fermata degli impianti di termovalorizzazione interessati all'attività di revamping dei forni. In particolare, su proposta dell'Assessore del Lavoro Alessandra Zedda, la Giunta ha approvato lo stanziamento di 756mila euro per l'attivazione di misure di politiche del lavoro in favore del personale. La necessità di un intervento da parte della Regione nasce per effetto degli interventi di riqualificazione che interesseranno la società in house del Consorzio industriale di Cagliari attiva nella gestione degli impianti tecnologici consortili per la distribuzione dell'acqua industriale, la depurazione delle acque reflue industriali e urbane, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, dei fanghi biologici e di origine industriale. La Tecnocasic sarà infatti oggetto di un'importante intervento di ammodernamento per il quale sono state stanziate dal Cipe risorse pari a euro 46.906.471, che comporterà una obbligata interruzione dell'attività produttiva per 48 mesi. (segue) (Rsc)