Piemonte: l'assessora alla Famiglia, dati dicono che 80,9% allontanamenti minori evitabili

- Secondo i dati più recenti, aggiornati al 31 dicembre scorso, l’80,9 per cento degli allontanamenti di minori potrebbe essere evitato con adeguati interventi sul nucleo famigliare. Lo ha affermato l'assessora alla Famiglia Chiara Caucino durante la commissione Sanità che si è svolta ieri. "Si tratta del 29,7 per cento dovuto a trascuratezza e incuria – ha continuato Caucino – del 24,3 per cento dovuto a sistemi educativi non pienamente corrispondenti alle necessità dei bambini, del 19,2 per cento dovuto a problemi di salute di uno o di entrambi i genitori e del 7,7 per cento dovuto a gravi problemi psicologici, psichici o comportamentali del minore. (segue) (Rpi)