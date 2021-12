Campania: Cammarano (M5s), da governo 8,3 mln per comuni marginali del Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di una serie di interlocuzioni ad ogni livello istituzionale e grazie all'attenzione che finalmente siamo riusciti ad accendere su un patrimonio troppo spesso sottovalutato, oggi siamo riusciti a ottenere dal Governo un finanziamento straordinario per il recupero delle nostre aree interne. Poche ore fa, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 30 settembre 2021 contenente il riparto del "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per gli anni 2021-2023. I contributi, per complessivi 180 milioni di euro, sono stati assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate: in particolare a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Sono 64 i Comuni della provincia di Salerno destinatari dei contributi per complessivi 8,3 milioni di euro. Lo spopolamento delle aree interne, anche a causa della carenza di servizi adeguati, sta assumendo proporzioni notevoli". (segue) (Ren)