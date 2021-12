Sciopero: Cgil-Uil, adesioni alte con medie dell'85 per cento in molte realtà e settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alte le percentuali di adesione allo sciopero generale proclamato per oggi da Cgil e Uil secondo i primi dati raccolti dalle confederazioni, con una media dell'85 per cento in molte realtà e in alcuni settori interessati dallo stop. Da Nord a Sud tanti i lavoratori e le lavoratrici che hanno incrociato le braccia, tanti quelli che hanno riempito le cinque piazze in cui si sono tenute le manifestazioni, a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo. E' quanto si legge in una nota di Cgil e Uil. Mediamente alte le adesioni su tutto il territorio nazionale nei trasporti, con una percentuale superiore al 60 per cento. Molti i voli cancellati nel settore aereo, sui bus nelle principali città un'adesione media oltre il 70 per cento e nella logistica e nel trasporto merci oltre il 60. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, buona adesione in Rfi, nelle officine di manutenzione, in Italo e negli appalti ferroviari. Lo sciopero si sta svolgendo nel rispetto della legge sui servizi pubblici e sono garantiti i servizi minimi essenziali previsti. Forte la risposta dei metalmeccanici: il primo dato aggregato registra un'adesione dell'80 per cento tra le tute blu. Per citare solo qualche fabbrica, si è toccato il 70 per cento alle Acciaierie Italia di Genova; alla Electrolux di Pordenone il 70 per cento; il 90 per cento tra gli operai e il 60 per cento tra gli impiegati alla Lamborghini di Bologna. Novanta per cento anche alla Ast di Terni e all'Almaviva di Roma, alla Marelli di Napoli adesione al 95 per cento. (segue) (Com)