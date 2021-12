Piemonte: Marsiaj (Unione Industriali), sciopero Cgil e Uil rappresenta mancanza responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un momento così delicato per il nostro paese, sia dal punto di vista sanitario, sia da quello economico, la decisione di Cgil e Uil di indire uno sciopero generale rappresenta una mancanza di responsabilità. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Unione Industriali Piemonte Giorgio Marsiaj. "Le imprese e i lavoratori oggi hanno bisogno di dialogare tra loro e con il governo, alla ricerca di nuove prospettive di crescita. Le manifestazioni di protesta hanno come unico risultato di radicalizzare inutilmente posizioni ideologiche - ha continuato Marsiaj -. Non è di queste fratture francamente incomprensibili che abbiamo bisogno, ma di progetti concreti, il più possibile condivisi, che ci permettano di cogliere tempestivamente l’immensa opportunità rappresentata dal Pnrr. (segue) (Rpi)