Legge Bilancio: Cisl Abruzzo-Molise, dopodomani la responsabilità scende in piazza

- Una nutrita delegazione della Cisl Abruzzo-Molise, composta da dirigenti, delegate, delegati, lavoratrici, lavoratori, giovani, pensionati e immigrati, del mondo Cisl saranno in piazza sabato 18 dicembre a Roma per partecipare alla manifestazione "Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione: la responsabilità scende in piazza". La Cisl considera sbagliato radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese, l'Abruzzo e il Molise, considerati peraltro i rilevanti passi avanti ottenuti nell'ultimo mese sui contenuti, di tipo espansivo, della legge di Bilancio sostenendo lavoratori, pensionati e famiglie con provvedimenti e risorse, quindi mettendo un altro miliardo e mezzo sul tavolo per venire incontro alle richieste del sindacato. "La manovra è diversa e migliore rispetto a quella che ci è stata presentata a ottobre. Siamo partiti da un'impostazione insufficiente che, giorno dopo giorno, siamo riusciti a trasformare. Abbiamo scelto di seguire la strada di un'azione sindacale costruttiva per agganciare una ripresa che deve vedere il mondo del lavoro protagonista. Su questa via dobbiamo proseguire, rinsaldando il dialogo sociale per ottenere nuovi avanzamenti, continuando ad esercitare pressione per migliorare ulteriormente la manovra su lavoro, politiche industriali, scuola, sostegno al reddito, caro-bollette, occupazione per giovani e donne", afferma Leo Malandra, segretario generale della Cisl Abruzzo-Molise. (segue) (Gru)