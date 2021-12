Legge Bilancio: Cisl Abruzzo-Molise, dopodomani la responsabilità scende in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malandra aggiunge: "La via maestra resta il negoziato, e non uno scontro generalizzato che rischia solo di spezzare i rapporti sociali e le relazioni industriali, isolando il mondo del lavoro. Quello che serve oggi è coesione, responsabilità e partecipazione sociale. Per tali ragioni saremo in piazza a Roma, in piazza Santi Apostoli, sabato 18 dicembre, una manifestazione nazionale Cisl, un momento importante in cui indicheremo le stringenti priorità economiche-sociali e il sentiero di un modello riformista autenticamente partecipativo, volto a costruire innovazioni stabili e condivise e ad aprire una nuova stagione di crescita e sviluppo nella coesione sociale e territoriale che non escluda nessuno. E allora perché scioperare contro un governo che, dopo tanti anni, abbassa le tasse e da benefici a lavoratori e pensionati? E con una legge di Bilancio che potrebbe avere ulteriori miglioramenti in Parlamento? Non è il momento di interrompere confronto e dialogo con il governo è necessario creare alleanze nel partenariato sociale e dialogare con il Governo e forze politiche, con grande senso di responsabilità. Questo sarebbe utile per provare a correggere e migliorare ulteriormente la legge di Bilancio in Parlamento". Malandra conclude: "Dobbiamo dare risposte di sistema e strutturali, che richiedono unità d'intenti e d'azione sui nuovi temi in agenda per il 2022: contrasto all'inflazione e di una nuova politica dei redditi, della stabilità e la qualità del lavoro, dell'occupazione giovanile e femminile, dell'avvio delle politiche attive e di un grande piano sulla formazione, del rilancio delle strategie industriali, della coesione sociale e territoriale, della partecipazione e della democrazia economica. Sullo sfondo, indispensabile, una governance partecipata degli investimenti e dei progetti del Pnrr". (Gru)