Sud: Nesci, per governo è strumento di competizione globale

- Il compito che ci siamo dati "è ribaltare la visione del Sud che si è fin qui affermata, rovesciando la tradizionale immagine della 'locomotiva' Nord che traina un pesante Mezzogiorno. Noi immaginiamo un Sud non più periferia d'Italia e d'Europa ma punta avanzata, che competa ad armi pari con gli altri territori, un Sud che sia piattaforma logistica degli scambi euro-asiatici ed euro-africani, luogo di attrazione di investimenti e di innovazione. Nel nuovo assetto economico globale, il governo ha scelto il Mezzogiorno d'Italia come strumento di competizione". Lo ha detto, intervenendo alla quarta Assemblea plenaria della Conferenza Stato/Regioni/Province Autonome/Cgie, la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. "Per infrangere il paradigma del Meridione periferico - ha aggiunto - si devono in primo luogo promuovere nuovi collegamenti fisici e digitali. Abbiamo riservato al Sud il 56 per cento dei fondi del Pnrr per le infrastrutture: 21 miliardi di euro che serviranno a collegare il Mezzogiorno con le grandi reti ferroviarie ad alta velocità europee, ma anche a migliorare la rete di collegamenti interna. Una cifra altrettanto rilevante del Pnrr, 12,5 miliardi, andrà agli investimenti per la digitalizzazione, per dotare l'intero Mezzogiorno della banda ultra larga e accompagnare la transizione digitale delle aziende e della Pa". (segue) (Com)