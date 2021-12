Imprese: Ita Airways entra ufficialmente in Iata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways ha iniziato le sue operazioni il 15 ottobre 2021 con il suo primo volo AZ 1637 da Milano Linate a Bari atterrato alle 7.35. Lo stesso giorno - riferisce una nota - Ita Airways è diventata membro Iata. La nuova compagnia di bandiera italiana, nata all'insegna dell'efficienza e dell'innovazione, con obiettivi volti alla soddisfazione del cliente e alla sostenibilità ambientale, volerà con una nuova livrea azzurra, simbolo dell'unità e dell'orgoglio del Paese, dello sport e della Nazionale italiana. Sul timone degli aerei di Ita Airways, il tricolore italiano; sullo sfondo azzurro, il logo Ita Airways in oro bianco e rosso e icone stilizzate ispirate al patrimonio artistico italiano. Ita Airways ha dato l’avvio alle sue operazioni di volo con 52 velivoli (7 wide-body, 45 narrow-body) per crescere fino a 78 nel 2022, con l'inserimento graduale degli aeromobili di ultima generazione che raggiungeranno oltre il 75 per cento entro il 2025, quando la flotta totale sarà composta da 105 nuovi aerei. La cerimonia ufficiale di adesione alla Iata si è tenuta presso la sede romana di Ita Airways lo scorso 6 dicembre, durante un incontro tra il Regional Vice President Iata, Rafael Schvartzman, Area Manager Iata, Robert Chad, Regional Director Safety & Flight Operations Iata, Giancarlo Buono e lo staff italiano di Iata con l’Amministratore Delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, il Chief Financial Officer di Ita Airways, Roberto Carassai, Il Chief Strategies & Operations di Ita Airways, Giovanna Di Vito, il Chief Commercial Officer di Ita Airways, Emiliana Limosani e l’Head Institutional Affairs di Ita Airways, Nicolò Mardegan e il suo staff Pietro Caldaroni. (segue) (Com)