Campania: Schiano (Fd'I), migliorare subito sicurezza su posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella dei morti sul lavoro è una vera e propria strage silenziosa. La tragedia di Forio d'Ischia, dove questa mattina è deceduto un operaio caduto da un'impalcatura, è solo l'ultimo episodio di una lista diventata troppo lunga e troppo dolorosa: solo quest'anno dai dati provvisori sono oltre cento le morti bianche in Campania". Lo ha affermato in una nota Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia che ha presentato nella giornata di ieri un emendamento al bilancio di previsione "per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e per garantire un adeguato supporto alle imprese con un organico fino a 150 dipendenti con l'istituzione di un fondo di 500mila euro per il 2022 destinati alla formazione del personale". "Il settore della sicurezza sul lavoro è quello tra i più sensibili della nostra quotidianità, per questo è necessario assicurare la formazione dei lavoratori garantendo loro la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività".(Ren)