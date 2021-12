Caserta: Coldiretti, stop speculazioni su prezzo latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione provinciale di Coldiretti Caserta ha richiamato le aziende e le istituzioni "su un tema che torna ad agitare gli allevatori. La denuncia riguarda le speculazioni in corso lungo la filiera del latte vaccino, chiedendo un adeguamento del prezzo, attualmente inferiore al costo di produzione, nonostante i contratti vigenti in Campania prevedano un prezzo minimo garantito al di sopra dei costi, garantendo redditività alle aziende zootecniche. A sottolineare lo stato di tensione sono il presidente e il direttore di Coldiretti Caserta, Manuel Lombardi e Giuseppe Miselli". Miselli ha spiegato: “Le stalle stanno subendo il contraccolpo dell’impennata dei prezzi dovuta a una spinta verso l’alto dell’inflazione. E’ aumentato tutto: il prezzo del mangime per gli animali, dei concimi, le spese energetiche, manutenzione dei mezzi agricoli. Tutto tranne il prezzo del latte rimasto fermo ormai da decenni". Lombardi ha detto: “Oggi però una tutela c'è grazie alla legge approvata in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Per produrre un litro di latte i nostri allevatori spendono più di 40 centesimi al litro mentre lo stesso litro viene pagato dalle imprese di trasformazione in media 37-38 centesimi, prezzo inferiore al minimo garantito. L’intervento sul prezzo riconosciuto ai produttori è l'unica soluzione per salvare il comparto”. (Ren)