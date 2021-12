Lavoro: Ugl su Air Italy, governo intervenga a tutela lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trapelano indiscrezioni circa il mancato accoglimento da parte del Mef dell'emendamento presentato a tutela dei lavoratori Air Italy. Se questo fosse confermato sarebbe un atto gravissimo e vergognoso che condannerebbe i 1.322 lavoratori al licenziamento". Lo ha dichiarato Francesco Alfonsi, segretario nazionale Ugl Trasporto Aereo. "Le segreterie Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta chiedono che il governo si assuma le proprie responsabilità e disponga i finanziamenti necessari affinché a questi lavoratori venga assicurato un sostegno al reddito al pari di tutte le altre compagnie che oggi versano nelle medesime condizioni. Non accetteremo nessun altro esito e metteremo in campo tutte le azioni necessarie affinché questi lavoratori e le loro famiglie non vengano abbandonati da questo governo", conclude. (Com)