Imprese: BEI finanzia Fs italiane per acquisto nuovi treni Alta velocità in Italia e Spagna

- La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sostiene l'acquisto di convogli moderni ad alta velocità da parte di Trenitalia, controllata di Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., sottoscrivendo in private placement un green bond emesso da FS per 350 milioni di euro, di cui Trenitalia beneficerà attraverso intercompany loan. Il progetto rinforza l'espansione dell'alta velocità e del trasporto sulla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) in Italia e Spagna, promuovendo un mercato ferroviario unico e il trasferimento del traffico stradale e aereo a quello ferroviario, in linea con il 4th Railway Package dell'Unione europea (Ue). È questo - si legge in una nota - l'obbiettivo del finanziamento della Banca dell'Ue annunciato oggi dalla vicepresidente della BEI, Gelsomina Vigliotti, e dall'amministratore delegato di FS italiane, Luigi Ferraris. Sul totale di 550 milioni di euro approvati per l'intero progetto che prevede l'acquisto di 34 convogli, la prima tranche di 350 milioni è stata perfezionata oggi attraverso la sottoscrizione di un green bond a valere sul Programma EMTN della Holding FS, che conferma l'impegno del Gruppo FS nell'ambito della finanza sostenibile. La BEI - continua la nota - finanzierà il 50 per cento dell'acquisto di 34 convogli ad alta velocità da parte di Trenitalia, 20 dei quali saranno dati in leasing alla controllata spagnola ILSA e verranno utilizzati sulle linee spagnole ad Alta velocità (Av) Madrid-Siviglia-Malaga, Madrid-Barcellona e Madrid-Valencia-Alicante. I restanti 14 convogli saranno gestiti da Trenitalia e saranno operativi sulle linee ferroviarie Torino-Trieste e Milano - Napoli - Salerno-Reggio Calabria. Il progetto permetterà a Trenitalia di modernizzare la flotta esistente per le linee italiane e, allo stesso tempo, di aumentare la competitività e l'espansione del gruppo italiano nell'alta velocità fuori dall'Italia. (segue) (Com)