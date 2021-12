Imprese: BEI finanzia Fs italiane per acquisto nuovi treni Alta velocità in Italia e Spagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta - prosegue la nota - della prima sottoscrizione di un green bond da parte della BEI, e pertanto la prima operazione nell'ambito del Green Bond Purchase Program, approvato dal Gruppo BEI a fine maggio 2021 e allineato alle best practices e alla tassonomia europea, per cui la Holding FS ha ricevuto anche una opinion da Sustainalytics che ha certificato la greenness e per la prima volta la compliance degli Eligible Green Projects rispetto alle linee guida della Eu, confermando ancora FS come emittente green virtuoso sul mercato europeo. Inoltre, anche per questa operazione è confermata la certificazione dalla Climate Bonds Initiative, organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici, in linea con l'obiettivo del gruppo FS. Ancora una volta l'Italia si conferma principale beneficiario dei prodotti BEI con il gruppo FS quale prima società europea a usufruire dello strumento, a conferma dell'impegno condiviso da parte di FS e BEI verso la finanza sostenibile e verde. Inoltre, si prevede che i finanziamenti del prestito BEI saranno destinati alle emissioni dei Climate Awareness Bonds della Banca stessa, a conferma forte del ruolo di leadership consolidato in quasi 15 anni di emissioni di green bonds sui mercati finanziari per oltre 40 miliardi di euro. (segue) (Com)