Sud: Nesci, per governo è strumento di competizione globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È poi necessario articolare un'offerta di opportunità di investimento attrattiva nel Sud Italia: abbiamo riformate le Zone Economiche Speciali per renderle finalmente aree in cui gli investimenti siano realmente più facili, più veloci e più convenienti. Anche altri assi d'azione - ha spiegato - potranno avere conseguenze positive sul riposizionamento del Mezzogiorno nell'ambito della strategia nazionale di promozione del Sistema Paese all'estero. Penso al potenziamento dei servizi pubblici per i cittadini, con l'intervento a favore dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, agli interventi per la transizione ecologica, che forniranno nuove occasioni di sviluppo, e agli investimenti per il capitale umano con interventi nell'istruzione, nella formazione professionale e nella ricerca. Le risorse d'altronde non mancano: accanto agli 82 miliardi del Pnrr e del Fondo complementare, blindati anche da un vincolo di legge sui bandi del Piano, arriveranno al Sud nei prossimi anni anche quasi 9 miliardi di React-Eu, 54 miliardi di Fondi strutturali europei e circa 58 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione. Stiamo infine lavorando a più specifici strumenti dedicati, grazie alla firma del Protocollo d'Intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sul sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese del mezzogiorno e per le politiche di coesione". (segue) (Com)