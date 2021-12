Sardegna: assessore Chessa, "finanziare centri commerciali naturali per rivitalizzare centri urbani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo far rivivere il commercio nei territori, perciò la Regione finanzia i Centri commerciali naturali (Ccn), all'interno dei quali i commercianti si uniscono, fanno sistema, con l'obiettivo di rivitalizzare e valorizzare i centri urbani e promuovere la qualificazione dell'offerta e la migliore accoglienza dei consumatori". Lo ha detto, questa mattina nella sala conferenze del Business center dell'Aeroporto di Cagliari, l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, presentando i risultati del Bando 2021, che prevedeva un contributo per azioni di fidelizzazione e direct marketing, manifestazioni e animazioni, azioni di pubblicità e di comunicazione, servizi diretti all'utenza, valorizzazione architettonica, infrastrutture e mobilità territoriale, consulenze per organizzazione, programmazione e contabili. "Con questo bando abbiamo realizzato un ottimo risultato nella tempistica – ha evidenziato l'assessore Chessa – Dalla pubblicazione del bando alla graduatoria, compresa una successiva integrazione economica e di beneficiari, è trascorso poco più di un mese: dal 22 ottobre al 26 novembre. La Regione sostiene i Ccn per un loro rilancio, trovando le risorse e stanziandole in modo condiviso. Gli aiuti ai Centri commerciali naturali sono fondamentali per tutelare gli esercizi di vicinato che rappresentano una presenza sociale importante, soprattutto nei piccoli centri, e che stanno puntando a modernizzare i servizi offerti alla comunità, anche sulla rete, così da soffrire meno la concorrenza dei colossi commerciali". (segue) (Rsc)