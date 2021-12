Torino: 3 milioni di euro per trasformare due quartieri in isole green (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi React sono una eccezionale opportunità per realizzare progettualità importanti che cambieranno il volto delle nostre città - ha affermato l'assessore al Verde Francesco Tresso -. Grazie a questo intervento possiamo testare soluzioni innovative in due quartieri, da considerarsi quindi come casi pilota che forniranno indicazioni per interventi maggiormente diffusi a livello cittadino. A questo scopo ho avviato un tavolo di lavoro dove i nostri uffici si confrontano con Smat e Politecnico, per valutare come realizzare progetti che, oltre a rendere i quartieri più attrattivi, realizzino soluzioni di drenaggio e di abbattimento dei carichi inquinanti volte a mitigare la vulnerabilità della città nei confronti dei cambiamenti climatici", ha concluso. (Rpi)