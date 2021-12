Piemonte: Coldiretti, con firma decreti salvi latte, salumi e riso made in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di etichetta dal 1 gennaio 2022 che indica la provenienza dell'ingrediente principale degli alimenti rappresenta un passo determinante per dare garanzia di origine al made in Piemonte come riso, latte, salumi e formaggi. Lo hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale, commentando la firma dei decreti annunciata dal ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. "Queste misure impediscono ai prodotti di bassa qualità provenienti dall'estero di spacciarsi come made in Italy - hanno continuato i due rappresentanti di Coldiretti -. (segue) (Rpi)