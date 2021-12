Torino: inaugurato il nuovo hub vaccinale per bambini della Fondazione compagnia di San Paolo, un migliaio di somministrazioni ogni weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale per bambini della Fondazione compagnia di San Paolo. Al taglio del nastro in via Gorizia, erano presenti il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il presidente. della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo, il direttore malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia Giovanni Di Perri e il direttore dell'asp Città di Torino Carlo Picco. Il nuovo punto per le vaccinazioni Covid servirà a coprire una parte delle somministrazioni rivolte ai più piccoli nella fascia dai 5 agli 11 anni, con la campagna di vaccinazioni che per loro inizia proprio oggi. L'hub sarà diverso dagli altri. Offrirà un parco giochi all'aperto, delle stanze ampie dove gli animatori potranno divertire i bambini nell'attesa della dose e altri particolari accorgimenti dedicati ai più piccoli. (segue) (Rpi)