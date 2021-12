Sciopero: Bombardieri (Uil), abbiate rispetto di chi oggi sta in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiate rispetto di chi oggi sta in piazza, nel rispetto di un diritto garantito dalla Costituzione". Lo ha detto il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo dal palco alla manifestazione in occasione dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil. "Chi è in piazza, paga di tasca propria per stare qui", ha sottolineato Bombardieri, ricordando che lo squadrismo non è solo di chi assalta le sedi dei sindacati, ma anche "di chi nega un diritto costituzionale di questo Paese. Noi non abbiamo paura", ha assicurato.(Rin)