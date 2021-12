Vaccino: Cirio, in Piemonte già la metà dei bambini hanno la prenotazione per i prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei 17 mila bambini che hanno pre-aderito alla vaccinazione Covid, già la metà ha la prenotazione per i prossimi giorni. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio, intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Siamo tra i migliori a livello europeo rispetto ai dati Covid, ma proprio per questo dobbiamo stare più attenti degli altri, perché questo è un patrimonio da preservare", ha concluso. (Rpi)