Covid: l'infettivologo Di Perri, momento di grande incertezza ma variante sembra meno aggressiva a livello clinico

- Si diffonde facilmente e potrebbe essere meno sensibile agli effetti dei vaccini. Ma ad ora non emerge una virulenza clinica e questo ci fa pensare che forse questa variante potrebbe essere meno capace di produrre la malattia, però ancora non lo sappiamo con certezza. Lo ha affermato l'infettivologo dell'Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri intervenuto questa mattina all'inaugurazione dell'hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo. "E' un momento di grande incertezza. Questa variante ha attratto molto l'attenzione perché è particolarmente modificata rispetto alla precedente - ha continuato Di Perri - (segue) (Rpi)