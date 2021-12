Sciopero: Landini (Cgil), Bonomi triste? Mi viene in mente canzone "Ho visto un re" di Jannacci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha colpito anche me, la dichiarazione del presidente di Confindustria Carlo Bonomi", che si è detto triste per lo sciopero. "Quando ho letto questa dichiarazione sono rimasto sorpreso". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco alla manifestazione in occasione dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil. "Mi è venuto in mente - ha aggiunto - Enzo Jannacci e la canzone 'Ho visto un re'. Vorrei ricordare una cosa precisa. Noi siamo abituati a guardare negli occhi le persone. Non siamo capaci di essere contenti e felici quando un lavoratore, una lavoratrice, perde il posto di lavoro", ha sottolineato.(Rin)