Decreto Pnrr: Pella-Massaro (Anci), più risorse, più personale e semplificazione per i Comuni

- Più risorse, più assunzioni, più semplificazioni per i Comuni. Lo afferma, in una nota, il vicepresidente vicario dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Roberto Pella ed il delegato Anci al Personale, Jacopo Massaro, all'indomani dell'approvazione in commissione Bilancio dell'emendamento, a firma Pella-Dal Moro, che libererà risorse per 600 milioni di euro da destinare all’assunzione di circa 15 mila funzionari a tempo determinato nei Comuni. "Abbiamo raggiunto un traguardo importante per i Comuni - spiegano Pella e Massaro - sulla base dell'accordo politico raggiunto il 3 dicembre scorso tra Anci e governo". "Grazie a questo emendamento - continua Pella - saranno superati i vincoli imposti dai parametri e dai limiti del 2009. I contratti a tempo determinato, quindi, potranno valere per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma senza andare oltre il 31 dicembre 2026 e senza qualifica dirigenziale". Nel dettaglio le assunzioni saranno sbloccate grazie a un meccanismo espansivo in base a percentuali di spesa moltiplicate per la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e saranno subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione che dovrà certificare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Le assunzioni varranno anche per i Comuni in deficit o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario. Saranno inoltre previsti due fondi ad hoc: uno per i piccoli Comuni, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, e uno per i comuni del Mezzogiorno che consentirà all'Agenzia per la Coesione territoriale di stipulare contratti con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro. (segue) (Com)