Sud: Nesci, per governo è strumento di competizione globale (3)

- "Gli interventi che intendiamo lanciare a sostegno delle capacità di esportazione delle imprese del Sud - ha sottolineato - saranno diretti in particolare a rafforzare le capacità delle Pmi del Mezzogiorno in materia di digitalizzazione d'impresa. Un altro settore d'intervento - ha proseguito la sottosegretaria - riguarderà l'assegnazione di Digital Temporary Export Manager in grado di fornire le necessarie consulenze manageriali sui temi dell'avvio e del consolidamento dei processi di esportazione e penetrazione dei mercati esteri attraverso strumenti digitali. Risponde inoltre ad una sentita esigenza degli operatori economici del Sud l'impegno a sviluppare strumenti di finanza agevolata in grado di sostenere il tessuto imprenditoriale meridionale. Si è attualmente nella fase di definizione operativa del Protocollo, con la concreta individuazione di progetti ed interventi per l'internazionalizzazione delle imprese del Sud, in relazione a cui considerare forme di coinvolgimento delle professionalità degli italiani all'estero. Tra queste potremo senz'altro esplorare l'ipotesi di istituire un canale di comunicazione tra gli operatori economici meridionali e strutture quali ad esempio il Forum imprenditoriale degli italiani all'estero. Continueremo a lavorare - ha concluso Nesci - per attingere anche al giacimento di competenze e di passione dei nostri connazionali all'estero per promuovere all'estero l'idea di Sud in cui crediamo". (Com)