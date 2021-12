Imprese: Ita Airways entra ufficialmente in Iata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto orgogliosi di ricevere oggi il certificato di appartenenza alla Iata e di entrare così ufficialmente a far parte della famiglia Iata. La Iata ha giocato un ruolo cruciale nello start-up commerciale della nostra compagnia, e questa è stata sicuramente l'occasione per ringraziare il team Iata per il supporto fornito nei mesi scorsi, e per condividere interessanti riflessioni sulla nostra cooperazione, volta ad affrontare le sfide del trasporto aereo settore”, ha dichiarato Fabio Lazzerini, Amministratore delegato di Ita Airways. “È un grande piacere dare il benvenuto a Ita Airways nella famiglia Iata. Sono sicuro che Ita Airways svolgerà un ruolo attivo e chiave insieme alla Iata sostenendo il riavvio del trasporto aereo in Italia e in Europa. Parlo per me e per il resto del team quando dico che non vediamo l'ora di rafforzare il lavoro di collaborazione con Ita Airways in futuro", ha affermato Rafael Schvartzman, Regional Vice President Iata per l'Europa. (Com)