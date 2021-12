Torino: il Prefetto, manifestazione "no Green Pass" non sarà in centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto di manifestare non è proponibile ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione "no Green Pass" non toccherà il centro cittadino. Lo ha affermato il Prefetto di Torino Raffaele Ruberto rassicurando gli esercenti, che con un comunicato diffuso da Confesercenti avevano chiesto alle istituzioni di "non far passare dal centro la manifestazione no Green Pass di sabato" perché "è un controsenso rispetto alla situazione pandemia e in più andrebbe a creare intralcio agli acquisti natalizi". (Rpi)