Napoli: aggredisce cugino con bastone, arrestato 32enne ad Arzano

- I carabinieri della stazione di Arzano (Napoli) hanno posto in arresto un 32enne, già noto alle Forze dell'ordine, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i militari avrebbero trovato nella tromba delle scale il soggetto armato di mazza e un altro uomo a terra ferito alla testa. La lite tra i due sarebbe scoppiata per dissidi legati ad un'eredità. La vittima, di 41 anni, incensurato e cugino dell'arrestato, è stato soccorso all'ospedale Cardarelli, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L'indagato è stato bloccato ed è in attesa di giudizio. L'arma è stata sequestrata. (Ren)