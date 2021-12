Spettacoli: domenica a Ravello (Sa) andrà in scena "Nel nome di Dante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica alle ore 12.00 all'Auditorium Niemeyer a Ravello (Sa), Alessandro Preziosi sarà il protagonista dello spettacolo "Nel nome di Dante". Lo ha reso noto la Fondazione Ravello che aggiunge un'altra proposta di approfondimento alle celebrazioni nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. "Dante è stata un'esperienza scolastica abbastanza approssimativa – ha detto Preziosi nella conferenza stampa di presentazione – È difficile immaginare dei ragazzi giovani avvicinarsi alla Divina Commedia con la consapevolezza del valore di quell'opera. Le celebrazioni dei 700 anni dalla nascita di Dante hanno dato l'opportunità a molte persone come me di approfondire. Ho scoperto una forza incredibile legata al valore della parola, al suo valore etico, sociale, antropologico. Dante attribuisce ad ogni parola un significato molto profondo". Ha continuato Preziosi, "Ne ho segnate tre: la carità, che in Dante ha un valore importantissimo che è l'amore, l'amore cristiano che non ha niente a che fare con la carne; la dignità che in Dante vuol dire giustizia quindi la capacità dell'uomo di essere all'altezza delle proprie responsabilità; la verità, che per noi è diventata una cosa molto vicina all'opinione, ma che per Dante è lume, è luce. Queste tre parole sono quelle attraverso le quali cercherò di sintetizzare il viaggio attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso assieme alla musica di quello che io considero il più grande sassofonista italiano, Stefano Di Battista e con il basso di Daniele Sorrentino. Sarà una bella sfida". (Ren)