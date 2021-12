Sciopero: Bombardieri (Uil), nel Paese c'è disagio sociale, da governo servono risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci hanno accusato di aver dilaniato il tessuto sociale, ma queste persone non le vedeva nessuno". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervenendo dal palco alla manifestazione in occasione dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil. "Il disagio sociale in questo Paese c'è e non possiamo non rappresentarlo. Noi lanciamo un segnale al governo. C'è un Paese che soffre, che ha bisogno di aiuto, di risposte concrete", ha affermato.(Rin)