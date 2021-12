Sciopero: Landini (Cgil), diritto fondamentale da quando è stato sconfitto il fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che sia importante ricordare il valore dello sciopero come diritto fondamentale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco alla manifestazione in occasione dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil. "Forse il nostro è un Paese che ha perso la memoria, ma è utile ricordare una cosa precisa: lo sciopero - ha sottolineato Landini - è un diritto da quando in questo Paese è stato sconfitto il fascismo".(Rin)