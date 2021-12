© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che divide il Paese "non è lo sciopero, ma l'evasione fiscale che non viene combattuta, sono la precarietà e l'ingiustizia". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo dal palco alla manifestazione in occasione dello sciopero generale convocato da Cgil e Uil.(Rin)