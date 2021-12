Lavoro: Todde su Air Italy, favorevole a proseguire qualsiasi percorso salvaguardia occupazione e competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico "è favorevole a proseguire in qualsiasi percorso in cui si salvaguardi occupazione e le competenze acquisite negli anni dai lavoratori. La vicenda Air Italy è molto particolare, la perdita del lavoro è un passaggio grave a cui dobbiamo lavorare per porre rimedio". Lo scrive su Twitter la viceministra al ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde. "Rinnovo la richiesta alla proprietà di aspettare a inviare le lettere di licenziamento, vista anche la discussione sulla legge di bilancio. Senza collaborazione della proprietà è difficile trovare continuità è necessario che azienda supporti le parti e il percorso", sottolinea. (Rin)