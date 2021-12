Imprese: BEI finanzia Fs italiane per acquisto nuovi treni Alta velocità in Italia e Spagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della BEI, ha commentato: "Rafforzare il mercato unico, intensificando gli sforzi e gli investimenti per completare la rete transeuropea di trasporto e sostenere la trasformazione della mobilità verso un futuro a basse emissioni di carbonio è uno degli obbiettivi chiave della BEI. Grazie a questa operazione, FS potrà modernizzazione le flotte esistenti in Italia e espandere la propria attività in Spagna, aumentando la competitività nel settore dell'Alta velocità e del trasporto sostenibile". "Sono molto soddisfatto di questa ulteriore emissione di Green Bond finalizzata a potenziare la flotta dei treni ad alta velocità in Italia e in Europa - ha detto l'ad di FS italiane, Luigi Ferraris -. E' motivo di orgoglio per il gruppo FS essere i primi a beneficiare del finanziamento della BEI che, sottoscrivendo questa tranche, ha sottolineato il nostro impegno verso una mobilità sempre più sostenibile". (Com)