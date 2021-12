Torino: Banchieri (Confesercenti) a "Nova", no Green Pass manifestino fuori dal centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la recrudescenza del virus da una parte e gli assembramenti del weekend natalizio, è una scelta di buon senso evitare la manifestazione "no Green Pass" in centro. Lo ha affermato il presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri ad 'Agenzia Nova'. "Non penso sia il giorno e il luogo giusto per fare una protesta del genere. Così si andrebbe solo ad intralciare i giorni più caldi degli acquisti natalizi - ha continuato Banchieri - Mi sembra del tutto fuoriluogo organizzare questa cosa. Nessuno vieta nulla, ma è sensato spostare la manifestazione altrove rispetto al centro storico", ha concluso. (Rpi)